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В России отложили запуск ряда поездов в Крым из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Запуск девяти поездов из нескольких городов России в Крым, который должен был состояться весной, перенесли до улучшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение оператора железнодорожных перевозок «Гранд сервис экспресс» в понедельник, 20 апреля

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«Старт движения девяти поездов в Крым, запланированный на весну этого года, из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране», — отметили в компании.

Вернуть билеты можно по месту их приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда. Сбор за возврат взимать не будут.

В феврале «Гранд сервис экспресс» анонсировал запуск новых железнодорожных маршрутов в Крым в апреле. С 25 апреля планировалось запустить поезда в Симферополь из Мурманска и Екатеринбурга, а с 29 апреля — поезда Кисловодск–Симферополь.

Первый поезд Москва–Евпатория должен был отправиться в Крым 2 мая, а в Феодосию — 4 мая. Из Санкт-Петербурга первый поезд отправился бы в Евпаторию 28 апреля, а в Феодосию — 7 мая.

Как стало известно 7 апреля, на более поздний срок перенесли запуск движения электропоездов по маршруту Севастополь–Евпатория. Это произошло из-за карантина по предупреждению распространения коронавируса.

Отечественная частная компания «Гранд сервис экспресс» занимается железнодорожными перевозками пассажиров между материковой частью России и Крымом через мост. Первый поезд отправился в Крым из Петербурга 23 декабря 2019 года.

корона

По данным на 20 апреля, в 76 регионах России выявлен 47 121 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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