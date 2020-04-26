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Российские банки оставили часть сотрудников в офисах с проживанием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Банки России переводят часть своих сотрудников, отвечающих за критически важные функции компании, на работу без возвращения домой. Об этом в воскресенье, 26 апреля, пишет РБК.

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В частности, представитель Совкомбанка рассказал журналистам, что они переоборудовали свой офис, чтобы сотрудники могли находиться в помещениях в круглосуточном режиме. Около десяти человек уже перешли на такую работу «с проживанием», чтобы обеспечить бесперебойность работы финансово-кредитного учреждения.

«Это касается сердца банка — это казначейские операции, самые критические для бесперебойности, которые не могут быть легко переаллоцированы в разные места. <...>. Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится», — сказал заместитель председателя и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

В банке «Зенит» отметили, что подготовили подобный план перебазирования своих отдельных команд из сотрудников в офис, но пока его не реализовали. Несколько групп, по словам первого зампреда правления Константина Рыбакова, отвечают за критически важный функционал финансово-кредитного учреждения и находятся на своих рабочих местах.

«План предусматривает автономное проживание команд поддержки. Для этого закуплены и распределены продукты питания, а также специальные средства и принадлежности. Разработана мотивационная программа, проведены консультации и инструктаж, обеспечено медицинское сопровождение», — сказал Рыбаков.

Остальные банки, опрошенные журналистами издания, подчеркнули, что большинство своих сотрудников перевели на удаленный режим работы.

На прошлой неделе заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в качестве причины снижения эффективности на «удаленке» назвал не самоизоляцию, а отсутствие коллег, начальства и рабочей атмосферы.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции в стране.

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