В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в первом квартале

В первом квартале 2020 года наблюдается рост внутреннего валового продукта (ВВП) России на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник, 28 апреля, на сайте Минэкономразвития.

Ведомство не опубликовало данные за март текущего года, однако, учитывая, что в январе эти цифры составляла 1,7%, а в феврале — 2,9 %, то в третьем месяце 2020 года рост ВВП может оцениваться примерно в 0,8%, пишет «Интерфакс».

Таким образом, динамика падения ВВП начнется с апреля, считает агентство.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об устойчивости финансовой системы России даже несмотря на влияние пандемии коронавируса. Она также отметила, что дальнейших потрясений в экономике страны не будет при всех сложностях с коронавирусом.

При этом, по мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в текущем году снижение темпов роста ВВП России может достичь 7–8%.

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