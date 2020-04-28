Прямой эфир

В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в первом квартале

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В первом квартале 2020 года наблюдается рост внутреннего валового продукта (ВВП) России на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник, 28 апреля, на сайте Минэкономразвития.

Выжатый триллион: дефицит бюджета превысил 1 трлн рублей
Накопленный запас прочности позволит спокойно пережить недостачу и в 10 раз больше

Ведомство не опубликовало данные за март текущего года, однако, учитывая, что в январе эти цифры составляла 1,7%, а в феврале — 2,9 %, то в третьем месяце 2020 года рост ВВП может оцениваться примерно в 0,8%, пишет «Интерфакс».

Таким образом, динамика падения ВВП начнется с апреля, считает агентство.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об устойчивости финансовой системы России даже несмотря на влияние пандемии коронавируса. Она также отметила, что дальнейших потрясений в экономике страны не будет при всех сложностях с коронавирусом.

При этом, по мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в текущем году снижение темпов роста ВВП России может достичь 7–8%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп пообещал «потрясающий следующий год» в США
Китай вложил около 5% ВВП в меры поддержки экономики

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020