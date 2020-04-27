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Китай вложил около 5% ВВП в меры поддержки экономики

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Xu H
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Китай вложил примерно 5% своего внутреннего валового продукта (ВВП) в меры экстренной поддержки экономики в связи с глобальным кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса. Об этом в понедельник, 27 апреля, в ходе семинара в Атлантическом совете Вашингтона заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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По ее словам, Пекин действует «достаточно значительно», вкладывая средства в различные меры поддержки. По имеющейся у фонда информации, Китай будет действовать в подобном ключе и дальше.

«Я ожидаю, что Китаем будет сделано больше», — сказала Георгиева. Меры китайских властей по поддержанию экономики хорошо выверены, часть из них носит временный характер, добавила финансист. Она высоко оценила действия китайского руководства.

16 апреля исполнительный совет МВФ одобрил отсрочку по долгам 25 беднейших стран-участниц сроком на полгода из-за пандемии коронавируса. Еще четыре страны запросят финпомощь в ближайшие недели.

14 апреля МВФ представил доклад, согласно которому мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 27 апреля, количество случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3 млн, насчитывается 209 тыс. летальных исходов, 893 тыс. пациентов выписаны из больниц.

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