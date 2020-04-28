Число жертв коронавируса в Сербии достигло 168 человек

В Сербии за минувшие сутки от коронавируса скончались трое мужчин и три женщины. Общее число жертв инфекции достигло 168, сообщил во вторник, 28 апреля, минздрав страны.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, в стране зарегистрированы 8 тыс. 497 человек с коронавирусом. За сутки в стране выявлены 222 новых случая заражения. В больницах находятся 2517 пациентов.

26 апреля правительство Сербии запретило выход из дома для граждан с 30 апреля до 4 мая в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Запрет вступит в силу в четверг, 30 апреля, в 18:00 (19:00 мск) и завершит свое действие в 05:00 (06:00 мск) 4 мая.

В начале апреля в Сербию из России по договоренности президентов двух стран прилетели 11 самолетов для помощи в борьбе с коронавирусом. Министр обороны Сербии Александр Вулин выразил благодарность России за помощь.

13 апреля сообщалось, что российские военные медики обработали и подготовили к приему пациентов военный госпиталь в сербском городе Нише, в котором будут проходить лечение заразившиеся COVID-19, сообщает RT.