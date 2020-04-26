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Жителям Сербии запретили покидать дома с 30 апреля по 4 мая

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Правительство Сербии ввело запрет на выход из дома для граждан с 30 апреля до 4 мая в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила в воскресенье, 26 апреля, пресс-служба правительства республики.

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Запрет вступит в силу в четверг, 30 апреля, в 18:00 (19:00 мск) и завершит свое действие в 05:00 (06:00 мск) в понедельник, 4 мая. Цель принятых мер — предотвращение распространения инфекции через личные контакты.

При этом гражданам старше 65 лет, для которых ранее действовал запрет покидать жилища, будут разрешены 60-минутные прогулки с 18:00 до 01:00, не далее 600 м от места жительства. С 04:00 до 07:00 магазины будут открывать двери специально для пенсионеров.

В начале апреля в Сербию из России по договоренности президентов двух стран прилетели 11 самолетов для помощи в борьбе с коронавирусом. Министр обороны Сербии Александр Вулин выразил благодарность России за помощь.

13 апреля сообщалось, что российские военные медики обработали и подготовили к приему пациентов военный госпиталь в сербском городе Нише, в котором будут проходить лечение заразившиеся COVID-19, сообщает RT.

14 апреля посол Сербии в Москве Мирослав Лазански заявил, что республика нуждается в новой поставке из России различного медицинского оборудования для борьбы с пандемией коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 26 апреля, в Сербии зафиксировано более 8 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса, 156 летальных исходов, 1182 пациента выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Всего, по данным на 26 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,94 млн человек, из них 203 тыс. скончались, 842,4 тыс. пациентов выписаны из больниц.

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