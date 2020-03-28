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Вучич заявил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов ИВЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Настоящий «грабеж» из-за пандемии коронавируса происходит на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Такое мнение высказал в пятницу, 27 марта, президент Сербии Александр Вучич.

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Глава государства рассказал, что обеспечить доставку нескольких сотен аппаратов ИВЛ для сербских больниц удалось с большим трудом. Он добавил, что 135 устройств уже распределены по медучреждениям страны.

«Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом рынке аппаратов ИВЛ», — отметил Вучич.

По его словам, не помогают даже подписанные договоры и уплаченные авансы.

«Поставщики не хотят подписывать договоры с неустойкой и продают тому, кто предложит большую цену, а вам возвращают ваши деньги», — заявил президент Сербии.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут производить больше аппаратов ИВЛ, чтобы покрыть собственные нужды и помочь другим странам.

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва при необходимости окажет помощь Сербии в борьбе с распространением коронавируса.

По последним данным минздрава Сербии, в стране заболели коронавирусом 528 человек, восемь человек скончались.

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