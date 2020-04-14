Сербский посол заявил о необходимой помощи от России в виде медоборудования

Сербия нуждается в новой поставке из России различного медицинского оборудования для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом «РИА Новости» заявил во вторник, 14 апреля, посол республики в Москве Мирослав Лазански.

«Конечно же, Сербии нужна помощь в виде новой поставки медицинского оборудования — прежде всего респираторов и защитных средств, но правительство Сербии и правительство Российской Федерации напрямую будут уточнять, что конкретно Сербия ожидает от России в качестве помощи», — рассказал дипломат.

Чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса в Сербии ввели с 15 марта. Подразделения Сектора по ЧС продолжают выполнять задачи по предназначению, обеспечивая безопасность граждан республики. При этом среди сербских пожарных и спасателей ежедневно фиксируются случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.

В начале апреля в Сербию из России, по договоренности президентов двух стран, прилетели 11 самолетов для помощи в борьбе с коронавирусом. Министр обороны Сербии Александр Вулин выразил благодарность России за помощь.

По данным Worldometer на 14 апреля, число жертв коронавируса в Сербии достигло 94 человек, число зараженных превысило 4,4 тысграждан, сообщили ранее медики на пресс-конференции в правительстве.