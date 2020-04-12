Российские военные за неделю продезинфицировали 25 медучреждений в Сербии

Военные специалисты провели дезинфекцию на 25 медицинских объектах в столице Сербии Белграде и ближайших населенных пунктах, сообщает в воскресенье, 12 апреля, Минобороны РФ.

Отмечается, что в общей сложности было обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 380 тыс. кв. м и более 20 участков дорог общей площадью около 65 тыс. кв. м.

В Белграде 11 апреля была проведена санитарная обработка 13 городских и районных поликлиник, где ведется диагностика пациентов с подозрением на коронавирус.

Всего российские бригады провели оценку санитарно-эпидемиологической обстановки и оказали помощь сербским медикам в более чем 50 медучреждениях 15 населенных пунктов.

3 апреля стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина была создана авиационная группировка для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом.

В общей сложности в Сербию были отправлены 87 военнослужащих, среди которых медики и вирусологи, а также 16 единиц военной техники.