Еще пять пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Подмосковье

За минувшие сутки в Московской области скончались еще пять человек с диагнозом коронавирус. Общее число жертв инфекции в регионе составило 74 человека, сообщил 28 апреля оперативный штаб по ситуации с новым коронавирусом.

За этот же период в Подмосковье выявлены 523 новых случая коронавируса. «Всего на данный момент в Подмосковье зафиксирован 10 231 случай заболевания коронавирусом. Скончались 74 человека. Выздоровели и выписались 344 человека», — отметили в оперативном штабе.

Ранее во вторник в российском Минздраве сообщили, что лица старше 65 лет, беременные женщины и дети до 3 лет должны обязательно ложиться в больницу при обнаружении у них COVID-19.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились, скончались 867 пациентов.

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