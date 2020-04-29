Держи, Марко: почему Юрий Семин может потерять свой пост в «Локо»

Пока весь футбольный мир обсуждает возможность возобновления сезона, вокруг столичного «Локомотива» разразился очередной скандал. Сербские СМИ сообщили, что местный специалист Марко Николич уже договорился о контракте с «железнодорожниками» и приступит к работе с командой грядущим летом. И это несмотря на то, что легендарный наставник красно-зеленых Юрий Семин вполне здоров и выполняет задачи на сезон. «Известия» разбирались, что может помешать самому уважаемому тренеру в истории клуба продолжить карьеру в «Локо».

Не новость

Слухи о том, что нынешний сезон может стать последним для 72-летнего Юрия Семина в «Локомотиве», ходили уже давно. С другой стороны, такие разговоры нередко возникают с момента очередного возвращения специалиста в столичный клуб в августе 2016 года. Но опытный тренер всякий раз отлично справлялся с поставленными задачами и обеспечивал свои позиции.

За четыре неполных сезона «Локомотив» выиграл под руководством Семина золото (2018) и серебро (2019) чемпионата России, два Кубка России (2017, 2019) и Суперкубок (2019). В нынешнем розыгрыше РПЛ за восемь туров до конца команда занимает второе место в таблице, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов. Если «Локо» сохранит свои позиции, то третий раз подряд сыграет в самом престижном клубном турнире Европы. Ранее клуб на протяжении 14 лет не мог туда попасть. Однако не стоит забывать и о том, что в групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» два сезона подряд замыкает свои квартеты и остается без плей-офф еврокубков. Однако практически все свои крупные трофеи в российской истории «железнодорожники» выигрывали только при Семине.

При нем красно-зеленые еще в советское время вернулись в высшую лигу после долгих лет отсутствия в ней, в 1990-е годы стали бороться за медали чемпионата России и участвовать в еврокубках, выиграли два Кубка России (1996, 1997). В 2000-е годы к этому были добавлены еще два Кубка (2000, 2001) и первые для «Локомотива» золотые медали чемпионата, завоеванные в 2002 и 2004 годах. В отсутствие Семина в современной истории клубу лишь дважды удавалось выиграть титулы. Оба раза это был Кубок России — в 2007 году он был завоеван под руководством Анатолия Бышовца, а через восемь лет — под началом Игоря Черевченко.

Главная проблема Юрия Семина — не спортивные достижения, а его характер и желание контролировать в клубе абсолютно всё: от трансферов до выбора цвета формы на игру. Это не позволяет ему уживаться уже со вторым генеральным директором подряд после возвращения в клуб. Сначала был Илья Геркус, а теперь Василий Кикнадзе. Конфликты между тренером и менеджерами уже давно стали достоянием общественности. А по количеству скандалов за последнее время «Локомотив» обошел даже «Спартак». Поэтому не стоит удивляться тому, что нынешние боссы ищут замену главному тренеру. Опыт Геркуса уже показал: если ты не выдавишь Семина — он выдавит тебя.

— Если это действительно правда, то считаю, что это некорректно со всех сторон, — заявил «Известиям» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — В том числе с точки зрения спортивных результатов, имиджа клуба и отношения к тренеру, который ковал историю «Локомотива». Несмотря на возраст, Юрий Павлович показывает свой высокий уровень. Команда последние несколько лет идет в лидерах отечественного футбола. Ситуация кажется вообще непонятной. А если влияют какие-то неспортивные вещи, это не красит руководство клуба.

Еще в начале марта Василий Кикнадзе заявил, что в середине апреля (тогда еще никто не знал о паузе в чемпионате из-за пандемии коронавируса) совет директоров рассмотрит несколько кандидатур на пост главного тренера клуба на следующий сезон. Такое заявление выглядело весьма неоднозначно в период, когда команда боролась за высокие места: руководство клуба открыто говорит о том, что позиции наставника под вопросом. СМИ давно писали о том, что боссы «Локо» смотрят в сторону Восточной Европы и стран бывшей Югославии. А пару дней назад сербские медиа сообщили, что москвичи уже подписали двухлетний контракт с 40-летним специалистом Марко Николичем. При этом ни «Локомотив», ни сам Семин эту информацию комментировать не стали.

Расстрельная должность

Этим летом у Юрия Семина заканчивается контракт, поэтому никаких проблем при расставании с тренером у клуба не будет. Правда, они могут начаться чуть позже, как только возобновится сезон. Семина обожают болельщики, которые выступают за него практически в любой ситуации. Любой успех «Локо» фанаты записывают на счет тренера, а неудачи вешают на руководство клуба. Сложно даже представить, какой негатив со стороны трибун ждет любого тренера, который возглавит команду после Юрия Павловича. Можно точно сказать, что Николич идет на расстрельную должность. Перед глазами есть пример «Спартака», где в 2018 году обожаемого болельщиками Массимо Карреру заменил Олег Кононов. Красно-белый сектор просто «уничтожал» специалиста. Итог: увольнение спустя год и репутационное пятно на карьере.

— Пока бессмысленно будоражить эту тему, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Сейчас главное, что обсуждают в футбольном мире, — это трансферы, назначения, увольнения и т.д. Просто потому что больше ничего не происходит. Поэтому я пока не отношусь серьезно к этой информации. А так, понятно, что для любого специалиста, который придет после Семина, эта должность будет расстрельной. Но нужно понимать, что ни один тренер не может работать в команде всю жизнь. Да, бывали случаи, когда специалисты возглавляли клубы по 20–30 лет. Но потом они уходили, и на их место приходили новые люди.

В некоторых СМИ, правда, появилась информация и о том, что «Локомотив» может не продлить контракт с Семиным до фактического окончания сезона, это означает, что он не сможет завершить нынешний чемпионат. В этом случае именно Николич будет руководить командой в последних восьми турах, если сезон будет доигран.

— Николич — хороший квалифицированный тренер, — отметил в беседе с «Известиями» знаменитый сербский и черногорский футболист Йован Танасиевич. — Я слышал о его возможном приходе в «Локомотив», но никто из нас пока не знает, что на самом деле происходит в клубе. Очень уважаю Семина, поэтому не хочу лезть в эту историю. Это их внутренние проблемы. Многие люди обсуждают эту тему и высказывают свое мнение, но правды не знает никто. Марко — действительно сильный специалист, и он не попал с корабля на бал, а очень много работал. Николич тренировал команды, в которых на него оказывалось сильное давление, и он с этим справлялся.

Устойчив к стрессам

Марко Николич — молодой сербский специалист, но с уже достаточно серьезным бэкграундом. Из-за травмы он завершил профессиональную карьеру футболиста в 20 лет. А спустя девять лет возглавил сербский «Рад» и вывел его в Лигу Европы. Специалист дважды тренировал топ-клуб сербской лиги «Партизан». Во второй приход он выдал 37-матчевую беспроигрышную серию и сделал золотой дубль. А главный скандал в его карьере — увольнение из словенской «Олимпии» из-за обвинений в расизме. Его клуб бился за чемпионство, но проигрывал в одном из туров аутсайдеру. На 90-й минуте счет сравнял игрок «Олимпии» Блессинг Элеке. Николич разозлился, что тот слишком долго праздновал гол, и обозвал его. За что получил длительную дисквалификацию и, как следствие, был уволен.

— Мы с ним не знакомы, но я знаю, что Николич — хороший специалист, — сказал «Известиям» словенский футболист и тренер Александр Радосавлевич. — Он работал в командах, где от него ждали только первых мест. Марко очень устойчив к стрессовым ситуациям. При этом он всегда хочет учиться и развиваться. Конечно, я помню историю с его увольнением, смотрел тот матч. Это была его маленькая ошибка, которую он допустил на эмоциях. Уверен, это единичный случай и он не позволяет себе таких высказываний в адрес своих игроков в повседневной жизни.

«Локомотив» располагается на втором месте в таблице чемпионата России. РПЛ и РФС уже официально объявили, что если команды не доиграют сезон, то призовые места и путевки в еврокубки будут распределены исходя из текущих позиций команд.