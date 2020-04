Имперский джаз: эксперименты Билла Ласвелла и песни протеста Люсинды Уильямс

Удивительно, но свободного времени в месяц массовой самоизоляции не было, кажется, ни у кого. Кто-то продолжал работать (из дома или на обычном месте), кто-то занимался поисками нового источника дохода, редкие счастливцы погрузились с головой в домашние и семейные дела. Всё же музыка звучала в домах — да, наверно, чаще, чем прежде. Но, увлекшись интернет-концертами запертых в карантине звезд и разрекламированными релизами актуальных песен, кое-что достойное внимания могло пройти мимо . «Известия» напоминают о самых интересных альбомах апреля — для тех, кто почему-то забыл их послушать.

Lucinda Williams

Good Souls Better Angels

Одна из главных женщин в современной американской кантри- и фолк-музыке, Люсинда Уильямс привыкла работать не спеша, как и положено настоящей южанке. Слава и коммерческий успех пришли к ней лишь на пятом десятке; сейчас вечно растрепанная певица гравиевых дорог и одиноких путешествий по местам, где не ступала нога знакомого с интернетом человека, приближается к 70 — но не потеряла былой способности «бить наверняка» и точным аккордом, и гневным словом.

Гнева на ее новом альбоме, собрании сумрачных, вязких, местами почти с хендриксовской тяжелой гитарой, блюзов хватает в избытке. Первый же сингл, «Man Without a Soul» («Человек без души»), был очевидным образом направлен против Дональда Трампа — которого Люсинде, как южанке, вроде бы положено любить. Однако вечная бунтарка Уильямс посвятила критике президента-миллиардера и всего, что он олицетворяет, практически весь свой альбом.

Инвективы по тону почти библейские: «Тьма вокруг тебя покрывает твои тайны, нет света в твоих глазах, ты человек без души» или «Кто поверит лжецам и сумасшедшим, дуракам и ворам, шутам и лицемерам — но это все новости, которые у нас есть» («Блюз плохих новостей»). При этом политика Люсинду, кажется, не интересует вовсе — ей не нравится прежде всего человеческая (в смысле античеловеческая) составляющая современной Америки. В чем с ней, пожалуй, трудно не согласиться.

«АукцЫон»

МечтЫ

Называть команду Леонида Федорова «одной из лучших отечественных групп» стало уже общим местом в нашей музыкальной журналистике. Примечательно, впрочем, что определяющий префикс — «поп», «рок» или что-то еще — практически всегда отсутствует. Действительно, втиснуть «АукцЫон», с которым сотрудничают такие разно-, но равновеликие музыканты, как джазовый валторнист Аркадий Шилклопер, авангардный гитарист Марк Рибо, пианист-универсал Джон Медески и фольклорист-многостаночник Сергей Старостин, довольно затруднительно.

На новом альбоме группы музыка, впрочем, чуть более приближена ко вкусам массового слушателя — но всё же не настолько, чтобы превратиться в набор тривиальных «песен о главном». Особенно удалась, пожалуй, заглавная вещь, с напоминающими потусторонний космизм французов Magma навязчивыми духовыми и нервным, «кинг-кримсоновским» смешанным размером. Видеоклип же к ней, в котором Федоров исполняет на пустых московских улицах удалой данс-макабр, и вовсе может смело считаться одним из визуальных символов нынешней весны.

ADULT.

Perception is/as/of Deception

Семейный дуэт из Детройта с конца 1990-х возделывает суровую целину минималистического электронного звука: работающая с упорством отбойного молотка драм-машина, секвенсор, приводящий в движение пару аналоговых синтезаторов. Да, и, конечно, истеричный вокал Николя Куперус, выкрикивающей самые обыденные вещи, словно страшные угрозы окружающему постапокалиптическому миру.

Лет 20–30 назад такая Electro Body Music, как именовали стиль критики, была в большом фаворе у «продвинутой» танцующей публики; сегодня усилия Куперус и ее мужа-клавишника Адама Ли Миллера проходят скорее по части ностальгии — у всё той же, только уже порядком облысевшей, хотя и не избавившейся от татуировок аудитории.

Впрочем, сами ADULT. (именно так, капслоком и с жирной точкой в конце), похоже, законсервировались в своем электронном «штюрм-унд-дранге» и вполне могут быть претендентами на звание «роллингов» в своей нише — благо. Концертные выступления дуэта, несмотря на всю механистичность подхода к звукоизвлечению, на удивление живые и исполненные истинно рок-н-ролльной энергетики.

Boy George

This Is What I Dub Vol. 1

Если оставить в стороне скандалы с наркотиками, шоу с переодеваниями и бурную личную жизнь нетрадиционного свойства (об этом в конце концов грозятся снять очередной фильм — по следам уже «окученных» Фредди и Элтона), в «сухом остатке» у этого долговязого англо-ирландца будут три несомненных таланта. Вокальный — явленный в полной мере еще в 1980-е в составе Culture Club. Диджейский — свидетельством тому работа Боя Джорджа в 1990-е. И, наконец, продюсерский — убедиться в чем легко, послушав этот сборник доходчиво-дабовых версий песен с предыдущих нескольких альбомов Джорджа. Стоит напомнить, что оба главных хита певца в составе Culture Club и соло были реггей-композициями — Do You Really Want To Hurt Me и Everything I Own соответственно.

Роман с ямайскими ритмами давно уже перешел в стадию постоянной привязанности, а помогать постаревшему, но не потерявшему энергии Бою здесь собрались такие звезды, как Джордж Клинтон, Линтон Квеси Джонсон и вернувшаяся на время в нашу реальность Шинейд О’Коннор (спевшая, впрочем, версию потусторонней композиции Йоко Оно 1973 года Death Of Samantha). Британские поклонники уже окрестили пластинку «лучшим саундтреком к самоизоляции» — трудно с ними не согласиться.

Bill Laswell

Against Empire

Напоследок, как обычно, что-то совсем другое. Дискография американского басиста Билла Ласвелла столь обширна, что, наверно, в ней иногда путается и он сам — учитывая, что записывает материал и под собственным именем, и под псевдонимами, и в составе нескольких групп. Добавьте к этому продюсерскую работу — а за свою сорокалетнюю карьеру Ласвелл ставил звук таким разным артистам, как знатные авангардисты Йоко Оно, Фред Фрит, Джон Зорн (с одной стороны) и, например, свирепые металлисты Motorhead и электронные романтики Icehouse (с другой).

Настоящей любовью музыканта всё же, пожалуй, остается джаз — в его «электрической», психоделической ипостаси. Новый альбом сориентирован именно в эту сторону и, как обычно это бывает у Ласвелла, стал поводом собраться вместе в студии целой когорте исключительных музыкантов.

Вместе с Биллом «Против империи» выступили 80-летний гений саксофона Фароа Сандерс и легендарный клавишник Херби Хэнкок; за ритм-секцию отвечают суперперкуссинист Адам Рудольф и сразу четыре барабанщика, включая Чеда Смита из Red Hot Chili Peppers и ударника группы Питера Гэбриела Джерри Маротту.

Эти четыре трека, несомненно, порадуют ценителей джаза, но вполне могут прийтись по душе и неискушенным слушателям — несмотря на изысканную сложность структуры, музыка получилась достаточно доходчивой и мелодически понятной.