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The Rolling Stones выпустили посвященный коронавирусу клип

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Фото: TASS/Zuma/Andersson Urban
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Британская рок-группа The Rolling Stones выпустили новый трек и клип на песню под названием Living In A Ghost Town, посвященную ситуации с коронавирусом.

Это первый сингл группы за последние восемь лет.

В заявлении музыкантов говорится, что песня была записана год назад на студии в Лос-Анджелесе, однако работа над ней не была завершена, пока рокеры не оказались в самоизоляции.

Отмечается, что музыканты немного изменили первоначальный текст, чтобы более точно отразить современные реалии.

В клипе и песне говорится о проблемах, с которыми сейчас столкнулись миллионы людей в связи с пандемией. Так, фронтмен коллектива Мик Джаггер поет о том, что когда-то «жизнь была прекрасна», а теперь он ощущает себя «призраком» в «городе-призраке».

В конце марта российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.

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