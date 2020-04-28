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Трамп отверг возможность переноса президентских выборов из-за COVID-19

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Фото: Global Look Press/Yuri Gripas/Consolidated News Photos
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Президент США Дональд Трамп отверг возможность переноса президентских выборов в 2020 году и назвал соответствующую информацию пропагандой. Об этом он заявил в понедельник, 27 апреля, на брифинге в Белом доме.

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Накануне вероятный соперник американского лидера на предстоящих выборах, бывший вице-президент США Джо Байден предсказал попытки Трампа перенести всеобщие выборы под любым предлогом.

«Я никогда даже не думал об изменении даты выборов. Зачем мне это делать? 3 ноября. Это хорошая дата. Нет, я с нетерпением жду этих выборов», — заявил Трамп журналистам.

Кроме того, американский лидер назвал данные утверждения «выдуманной пропагандой», запущенной предвыборным штабом Байдена.

14 апреля главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал, что выборы президента США, которые намечены на 3 ноября, могут перенести на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.

По его словам, в настоящее время в США растет ощущение, что администрация не справляется с ситуацией вокруг коронавируса, которая приводит к нарастающему экономическому кризису. Демократы намерены воспользоваться ситуацией, чтобы победить Трампа на выборах.

По данным Worldometer на 28 апреля, всего в Соединенных Штатах подтверждено свыше 1 млн случаев заболевания, скончались более 56 тыс. человек.

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