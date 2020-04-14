Американист допустил перенос выборов президента в США

Выборы президента США, которые намечены на 3 ноября, могут перенести на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса, рассказал «Известиям» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев во вторник, 14 апреля.

«Это (перенос выборов. — Ред.) резервная возможность для президента США Дональда Трампа и его администрации при возникновении реальной угрозы не переизбраться. Сославшись на то, что в условиях чрезвычайного положения по всей стране невозможно адекватно добиться волеизъявления американского народа», — сказал ученый.

Он выразил уверенность в том, что в конечном итоге решение о переносе выборов будет зависеть от политической конъюнктуры ближе к дате голосования.

«Если администрация будет чувствовать, что 3-го числа ее вынесут, она сделает всё, чтобы это предотвратить. А если она будет считать, что 3-го их, наоборот, внесут, то она может совершенно спокойно и пойти на выборы», — отметил эксперт.

По его словам, в настоящее время в США растет ощущение, что администрация не справляется с ситуацией вокруг коронавируса, которая приводит к нарастающему экономическому кризису. Демократы намерены воспользоваться ситуацией, чтобы победить Трампа на выборах.

«Демократы рассчитывают, что разочарованность в Трампе и администрации автоматически приведет [бывшего вице-президента США Джо] Байдена в Белый дом. Но пока Байден и его команда отсиживаются, и трудно сказать, насколько они окажутся эффективными кризисными менеджерами. По сути, они не предложили альтернативных планов по борьбе с коронавирусом и стабилизации ситуации в стране», — полагает Васильев.

В случае если выборы состоятся в срок, за Трампа также может сыграть опасность менять президента в момент кризиса, заключил эксперт.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что популярность Дональда Трампа среди избирателей выросла на фонe распространения коронавирусa. Действующий американский лидер впервые догнал наиболее вероятного кандидатa от Демократической партии на предстоящих выбораx Джo Байдена.

Байден стал единственным претендентом на выдвижение в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из гонки сенатора Берни Сандерса. Ранее 4 апреля Дональд Трамп заявлял, что дата президентских выборов в США остается неизменной, несмотря на пандемию коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 14 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,9 млн случаев заболевания, скончались 119 тыс. человек. В США коронавирусом заразились более 589 тыс. человек, умерли свыше 24,5 тыс.