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В начале мая в Техасе откроются кинотеатры и торговые центры

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Фото: Global Look Press/Gloria Ferniz/ZUMAPRESS.com
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Губернатор американского штата Техас Грег Эббот заявил, что очередной этап снятия ограничительных мер в регионе, введенных на фоне пандемии коронавируса, начнется 1 мая. Об этом сообщает в понедельник, 27 апреля, Politico.

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«Мы не собираемся открываться и надеяться на лучшее. Открытие Техаса должно происходить поэтапно», — подчеркнул Эббот.

Уточняется, что в начале мая откроются рестораны, магазины розничной торговли, торговые центры, кинотеатры, библиотеки и музеи, при этом они должны будут по меньшей мере на две недели ограничить количество своих посетителей до 25% от общей вместимости.

Предполагается, что в случае отсутствия ухудшения ситуации с распространением вируса, предприятия смогут увеличить количество клиентов до 50% к 18 мая. Примерно в это же время ожидается следующий этап снятия ограничения, согласно которому к своей работе смогут вернуться парикмахерские, бары и спортивные залы.

В Техасе поэтапное снятие ограничений из-за коронавируса началось 20 апреля. В первую очередь были открыты природоохранные парки, затем больницы получили возможность проводить операции и брать анализы, а магазинам розничной торговли разрешили осуществлять доставку своей продукции.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что американский штаты могут начать отменять ограничения, введенные из-за коронавируса в США, с 17 апреля. Глава государства предложил губернаторам самостоятельно принимать решения о снятии санитарных ограничений в регионах.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, на 28 апреля в штате Техас выявлено более 25 тыс. случая заражения коронавирусом, погибли 666 человек.

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