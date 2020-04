Брэд Питт в образе вирусолога высмеял слова Трампа о коронавирусе

Голливудский актер Брэд Питт высмеял заявления президента США Дональда Трампа о пандемии коронавируса в шоу Saturday Night Live.

Артист в образе главы комиссии Соединенных Штатов по борьбе с COVID-19 и главного инфекциониста страны Энтони Фаучи прокомментировал слова Трампа о том, что инфекция исчезнет «как чудо», а также сравнил предложенные президентом методы лечения с флешмобом Tide Pod Challenge, когда пользователи Сети якобы собирались прокусить капсулы со средством для стирки, однако в последний момент передумывали.

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT