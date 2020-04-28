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Брэд Питт в образе вирусолога высмеял слова Трампа о коронавирусе

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Фото: Global Look Press/Nbc/Keystone Press Agency
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Голливудский актер Брэд Питт высмеял заявления президента США Дональда Трампа о пандемии коронавируса в шоу Saturday Night Live.

Артист в образе главы комиссии Соединенных Штатов по борьбе с COVID-19 и главного инфекциониста страны Энтони Фаучи прокомментировал слова Трампа о том, что инфекция исчезнет «как чудо», а также сравнил предложенные президентом методы лечения с флешмобом Tide Pod Challenge, когда пользователи Сети якобы собирались прокусить капсулы со средством для стирки, однако в последний момент передумывали.

Кроме того, Питт оценил заявление Трампа о том, что вакцина от коронавирусной инфекции появится «относительно скоро».

«Относительно скоро по отношению к чему? К истории Земли? Тогда да, вакцина действительно скоро появится. Но, например, если вы скажете другу, что относительно скоро придете и появитесь через полтора года, то он будет относительно зол», — подчеркнул актер.

При этом ранее журналисты CNN в шутку спросили самого Фаучи, в чьем исполнении он хотел бы увидеть пародию на себя в Saturday Night Live, и тот, смеясь, выбрал именно Брэда Питта.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, к 28 апреля в США количество случаев заражения коронавирусом превысило 985 тыс., из них умерли свыше 55 тыс. человек.

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