Брэд Питт в образе вирусолога высмеял слова Трампа о коронавирусе

Голливудский актер Брэд Питт высмеял заявления президента США Дональда Трампа о пандемии коронавируса в шоу Saturday Night Live.

Артист в образе главы комиссии Соединенных Штатов по борьбе с COVID-19 и главного инфекциониста страны Энтони Фаучи прокомментировал слова Трампа о том, что инфекция исчезнет «как чудо», а также сравнил предложенные президентом методы лечения с флешмобом Tide Pod Challenge, когда пользователи Сети якобы собирались прокусить капсулы со средством для стирки, однако в последний момент передумывали.

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 26, 2020

Кроме того, Питт оценил заявление Трампа о том, что вакцина от коронавирусной инфекции появится «относительно скоро».

«Относительно скоро по отношению к чему? К истории Земли? Тогда да, вакцина действительно скоро появится. Но, например, если вы скажете другу, что относительно скоро придете и появитесь через полтора года, то он будет относительно зол», — подчеркнул актер.

При этом ранее журналисты CNN в шутку спросили самого Фаучи, в чьем исполнении он хотел бы увидеть пародию на себя в Saturday Night Live, и тот, смеясь, выбрал именно Брэда Питта.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, к 28 апреля в США количество случаев заражения коронавирусом превысило 985 тыс., из них умерли свыше 55 тыс. человек.