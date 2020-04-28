Мадуро назначил нового главу нефтяной компании PDVSA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил временным президентом государственной нефтяной компании PDVSA Асдурбаля Хосе Чавеса Хименеса, двоюродного брата покойного экс-главы государства Уго Чавеса. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщила правительственная газета Боливарианской Республики.

#Entérate || Designado @TareckPSUV como Ministro del Poder Popular de Petróleo según Gaceta Oficial Número 6.531 Extraordinaria pic.twitter.com/PB9W9g6eRL — Ministerio de Industrias y Producción Nacional (@MinIndustriasVE) April 27, 2020

Кроме того, Мадуро издал указ назначить на должность министра нефти своего вице-президента по вопросам экономики и финансов Тарека эль-Айссами, которому в США предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков, пишет Reuters.

20 апреля глава Венесуэлы провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсудил, в частности, снижение нефтедобычи на фоне обвала цен на нефть, которые произошли 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.