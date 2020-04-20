Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом в Кремле сообщили в понедельник, 20 апреля.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся борьбы с распространением коронавируса. Мадуро выразил благожарность за оказываемую Россией помощь, связанную с поставкой тест-систем для диагностики инфекции.
Также собеседники отметили важность принятия международным сообществом мер по борьбе с коронавирусом. В частности, речь идет о необходимости создания в период кризиса «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций, для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. Эта инициатива была выдвинута российским президентом.
Кроме этого, президенты подчеркнули большое значение договоренности ОПЕК+ о снижении нефтедобычи.
Путин и Мадуро также затронули вопросы укрепления российско-венесуэльского стратегического партнерства. Российская сторона подтвердила поддержку усилий легитимных властей Венесуэлы по мирному урегулированию внутриполитических разногласий, также подчеркнута неприемлемость внешнего вмешательства в венесуэльские дела.
Стороны условились о дальнейшем сотрудничестве на различных уровнях, в том числе по линии министерств здравоохранения.
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