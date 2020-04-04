Посол РФ в Венесуэле рассказал о сотрудничестве стран по добыче нефти

Россия продолжает тесно сотрудничать с властями Венесуэлы по договоренностям в рамках ОПЕК+, заявил «РИА Новости» в субботу, 4 апреля, посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Мы находимся в плотном рабочем контакте с руководством Венесуэлы по всему перечню вопросов сотрудничества между нашими странами и взаимодействия на различных международных площадках, включая тематику договоренностей в рамках ОПЕК+», — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что добыча нефти в Венесуэле в рамках сотрудничества затруднена влиянием санкций США.

«И всё это без малейшей оглядки на пандемию COVID-19! Даже в мире животных в засуху действует негласное перемирие на водопой», — подчеркнул дипломат.

Ранее, 4 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что хотя страна пока не будет вводить санкции или пошлины в отношении России или Саудовской Аравии из-за нефти, такой сценарий возможен, если Москва и Эр-Рияд «будут вести себя нечестно по отношению к Вашингтону».

3 апреля министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман бен Абдель Азиз сообщил о готовности королевства к сотрудничеству с участниками нефтяного рынка для поиска решения по его стабилизации и балансу. Министр энергетики также опроверг сообщения об отказе продления соглашения по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и о давлении на американских производителей сланцевой нефти.

В этот же день СМИ сообщили о подготовке внеплановой встречи ОПЕК+ по инициативе Саудовской Аравии. Заседание может состояться 6 апреля в формате видеоконференции.

28 марта правительство РФ приобрело активы «Роснефти» в Венесуэле. Владельцем стала российская компания, получившая в результате сделки пакет собственных акций в размере 9,6%.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.