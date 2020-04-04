Прямой эфир
Сюжет:

Посол РФ в Венесуэле рассказал о сотрудничестве стран по добыче нефти

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия продолжает тесно сотрудничать с властями Венесуэлы по договоренностям в рамках ОПЕК+, заявил «РИА Новости» в субботу, 4 апреля, посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Мы находимся в плотном рабочем контакте с руководством Венесуэлы по всему перечню вопросов сотрудничества между нашими странами и взаимодействия на различных международных площадках, включая тематику договоренностей в рамках ОПЕК+», — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что добыча нефти в Венесуэле в рамках сотрудничества затруднена влиянием санкций США.

НедоОПЕКли: названы сценарии развития ситуации на рынке нефти
С 1 апреля сделка ОПЕК+ по сокращению добычи прекращает свое существование

«И всё это без малейшей оглядки на пандемию COVID-19! Даже в мире животных в засуху действует негласное перемирие на водопой», — подчеркнул дипломат.

Ранее, 4 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что хотя страна пока не будет вводить санкции или пошлины в отношении России или Саудовской Аравии из-за нефти, такой сценарий возможен, если Москва и Эр-Рияд «будут вести себя нечестно по отношению к Вашингтону».

3 апреля министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман бен Абдель Азиз сообщил о готовности королевства к сотрудничеству с участниками нефтяного рынка для поиска решения по его стабилизации и балансу. Министр энергетики также опроверг сообщения об отказе продления соглашения по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и о давлении на американских производителей сланцевой нефти.

В этот же день СМИ сообщили о подготовке внеплановой встречи ОПЕК+ по инициативе Саудовской Аравии. Заседание может состояться 6 апреля в формате видеоконференции.

28 марта правительство РФ приобрело активы «Роснефти» в Венесуэле. Владельцем стала российская компания, получившая в результате сделки пакет собственных акций в размере 9,6%.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи
Путин проведет встречу по ситуации на нефтяном рынке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020