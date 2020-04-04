Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти

Пока США не будут вводить санкции или пошлины в отношении России и Саудовской Аравии, но в будущем такие меры возможны, заявил в пятницу, 3 апреля, американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, такой сценарий будет реализован, если Москва и Эр-Рияд «будут вести себя нечестно по отношению к Вашингтону».

«Пошлины приносят много денег нашей стране. Я ввел их в отношении Китая и других стран. Думаю ли я о том, чтобы ввести их? Нет. Сделаю ли я это в отношении нефти? Да, могу. Сделаю ли я это сейчас? Нет», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По мнению Трампа, РФ и Саудовская Аравия так нарастили добычу, что нефть стала дешевле воды, но вскоре рынок вынудит их сократить производство.

3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.

Схожую информацию представила и газета The Wall Street Journal. По ее данным, Саудовская Аравия опустит добычу ниже 9 млн баррелей в сутки, если присоединятся другие страны.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+ . Договор предполагал сокращение добычи нефти. При этом Саудовская Аравия уже объявила о планах увеличить добычу.

По словам экспертов, негативным фактором стало и распространение коронавируса, из-за которого сократился спрос на сырье.