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В Подмосковье заработали шесть КТ-центров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Московской области начали работу шесть новых центров компьютерной томографии. Об этом говорится в сообщении главы региона Андрея Воробьева, опубликованном 27 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

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«Мы дополнительно запустили шесть центров, в том числе два сегодня. Это очень важно. Исследование показывает, угрожает что-то твоей жизни или нет. В одном Красногорске за сутки проверили 86 человек с подозрением на COVID-19, но госпитализировали только 24. То есть часто человека не нужно госпитализировать. Есть случаи, когда безопаснее лечиться дома», — рассказал губернатор.

Он отметил, что врачи в беседах с ним уделяют особое внимание психологическому состоянию как докторов, так и пациентов. В связи с этим основной задачей на данный момент является направление на КТ как можно большего количества людей.

«Некоторым — прямо скажем — страшно, когда появляется кашель и, не дай Бог, температура, на которые раньше обращали мало внимания. И это понятно», — добавил Воробьев.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

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Согласно последним данным оперштаба, больше всех из подмосковных городов от коронавируса пострадал Одинцово, где зарегистрировано 656 случаев. Далее идут Люберцы с 574 инфицированными и Красногорск — 476 диагнозов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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