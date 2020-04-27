В Подмосковье заработали шесть КТ-центров

В Московской области начали работу шесть новых центров компьютерной томографии. Об этом говорится в сообщении главы региона Андрея Воробьева, опубликованном 27 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы дополнительно запустили шесть центров, в том числе два сегодня. Это очень важно. Исследование показывает, угрожает что-то твоей жизни или нет. В одном Красногорске за сутки проверили 86 человек с подозрением на COVID-19, но госпитализировали только 24. То есть часто человека не нужно госпитализировать. Есть случаи, когда безопаснее лечиться дома», — рассказал губернатор.

Он отметил, что врачи в беседах с ним уделяют особое внимание психологическому состоянию как докторов, так и пациентов. В связи с этим основной задачей на данный момент является направление на КТ как можно большего количества людей.

«Некоторым — прямо скажем — страшно, когда появляется кашель и, не дай Бог, температура, на которые раньше обращали мало внимания. И это понятно», — добавил Воробьев.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

Согласно последним данным оперштаба, больше всех из подмосковных городов от коронавируса пострадал Одинцово, где зарегистрировано 656 случаев. Далее идут Люберцы с 574 инфицированными и Красногорск — 476 диагнозов.

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