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Режим повышенной готовности в Подмосковье продлят на майские праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Режим повышенной готовности продлен в Подмосковье на весь период майских праздников. Об этом 27 апреля заявил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

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«Режим повышенной готовности будет действовать в Московской области и на майских праздниках», — говорится в заявлении штаба.

Ранее в этот же день губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ограничительные меры, такие как самоизоляция и пропускной режим, должны действовать в области и дальше, в том числе на майские праздники.

Согласно последним данным оперштаба, больше всех из подмосковных городов от коронавируса пострадал Одинцово, где зарегистрировано 656 случаев. Далее идут Люберцы с 574 инфицированными и Красногорск — 476 диагнозов.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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