Лавров обсудил с главой ОБСЕ выполнение решений «нормандской четверки»

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером конкретные шаги по выполнению минского «Комплекса мер» в контексте состоявшегося в декабре в Париже саммита «нормандской четверки». Об этом в понедельник, 27 апреля, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны оценили итоги заседания контактной группы, прошедшего 22 апреля. «С российской стороны была подчеркнута необходимость решать все вопросы через прямой диалог между сторонами внутриукраинского конфликта в полном соответствии с Минскими договоренностями», — отметили в МИД.

Лавров и Гремингер обсудили также оптимизацию работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в условиях пандемии коронавируса и ряд вопросов взаимодействия Российской Федерации с организацией.

Ранее в понедельник Лавров заявил о срыве саммита «нормандской четверки» из-за позиции Украины. 25 апреля российский министр обвинил Киев в саботаже политической части договоренностей по Донбассу. По его словам, украинская сторона отказывается обсуждать правовые аспекты особого политического статуса Донбасса и закрепление его в законодательстве Украины.

В Кремле также не увидели значительных успехов со стороны Киева в реализации минских договоренностей.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

В 2014 году для урегулирования конфликта в Донбассе был создан «нормандский формат» переговоров. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.