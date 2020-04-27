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Лавров обсудил с главой ОБСЕ выполнение решений «нормандской четверки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером конкретные шаги по выполнению минского «Комплекса мер» в контексте состоявшегося в декабре в Париже саммита «нормандской четверки». Об этом в понедельник, 27 апреля, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Стороны оценили итоги заседания контактной группы, прошедшего 22 апреля. «С российской стороны была подчеркнута необходимость решать все вопросы через прямой диалог между сторонами внутриукраинского конфликта в полном соответствии с Минскими договоренностями», — отметили в МИД.

Лавров и Гремингер обсудили также оптимизацию работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в условиях пандемии коронавируса и ряд вопросов взаимодействия Российской Федерации с организацией.

Ранее в понедельник Лавров заявил о срыве саммита «нормандской четверки» из-за позиции Украины. 25 апреля российский министр обвинил Киев в саботаже политической части договоренностей по Донбассу. По его словам, украинская сторона отказывается обсуждать правовые аспекты особого политического статуса Донбасса и закрепление его в законодательстве Украины.

В Кремле также не увидели значительных успехов со стороны Киева в реализации минских договоренностей.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

В 2014 году для урегулирования конфликта в Донбассе был создан «нормандский формат» переговоров. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

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