В Киеве рассказали о последствиях при выходе из Минских соглашений

Киев не может автоматически выполнять Минские соглашения в их нынешнем виде, но и его выход из договора сейчас повлечет за собой катастрофические последствия. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» в эфире телеканала «Украина»в пятницу, 13 марта.

«Если Украина сегодня в одностороннем порядке выйдет из «Минска», это будет иметь катастрофические результаты», — приводит слова Ермака «Интерфакс Украина».

Глава президентского офиса отметил, что во время саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года участники встречи «жестко встречали любые слова» об изменении Минских договоренностей. Ермак добавил, что страны-партнеры Украины предупреждают, что невыполнение Киевом этих соглашений повлияет на санкционную политику Евросоюза против России.

«Этот документ не является основой, но он лежит в основе санкционной политики наших стран-партнеров», — сказал он, говорят о коммюнике, подписанном сторонами по итогам парижской встречи.

Ермак в очередной раз отметил, что «Минск» нужно пересмотреть, поскольку, по его словам, украинская сторона «не может сегодня автоматически выполнять» эти договоренности, которые уже «не являются таким «монолитом».

Ранее, 6 марта, в интервью британским СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если не будет изменений в зоне вооруженного конфликта. В Госдуме считают, что ультиматумы украинского лидера и заявления о вероятном выходе из «нормандской четверки» лишь отталкивают самопровозглашенные республики востока Украины.

Нормандский саммит состоялся в столице Франции 9 декабря. В ходе него лидеры четырех государств — Украины, России, Франции и Германии — подтвердили свою приверженность Минским договоренностям. По итогам встречи приняли коммюнике, предусматривающее к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках в Донбассе, открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Контактную группу призвали обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам.

После госпереворота на Украине в 2014 году и присоединения Крыма к России страны ЕС ввели экономические санкции против Москвы и персональные — против ряда россиян. В 2015 года альянс связал эти ограничения с выполнением Минских соглашений. После санкции неоднократно продлевались. Последний раз они были продлены 13 марта – на полгода.