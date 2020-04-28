Рестартер не крутит: РПЛ уже не исключает досрочного завершения сезона

Российский футбольный союз (РФС) и РПЛ определились с двумя основными вариантами окончания сезона. Теперь никто уже не исключает, что чемпионат не будет доигран. В таком случае РПЛ в следующем розыгрыше ждет много новшеств, в числе которых расширение количества участников и четыре команды в зоне прямого вылета. Однако вероятность полноценного завершения сезона пока совсем не отметают.

Два сценария

Российский футбол может пойти двумя путями. Согласно оптимистическому сценарию, который обсуждался на совещании РФС и РПЛ, нынешний чемпионат возобновится либо 21 июня, либо 28-го. Обе даты позволяют полноценно доиграть оставшиеся матчи в РПЛ и уложиться в месяц. Пессимистический сценарий подразумевает досрочное окончание сезона и распределение медалей и еврокубковых мест исходя из текущих позиций команд в турнирной таблице. Таким образом, чемпионом признают «Зенит», а «Локомотив» и «Краснодар» составят ему компанию в Лиге чемпионов («горожане» начнут с квалификации к групповому турниру). «Ростов», ЦСКА и «Динамо» сыграют в Лиге Европы.

— Досрочное завершение сезона создаст множество конфликтных ситуаций, — сказал «Известиям» российский тренер Ринат Билялетдинов. — Будут те, кто останется доволен таким раскладом, — «Зенит» и «Локомотив». И те, кто недоволен, как «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА. Три этих клуба имели шансы на прямые путевки в Лигу чемпионов. Например, Нидерланды также досрочно завершили чемпионат, и сейчас некоторые клубы подают в суд, так как остались без еврокубков из-за незаконченного сезона. Я не удивлюсь, если некоторые наши клубы пойдут по такому же пути. В лиге может случиться серьезный раскол.

Ранее РПЛ была настроена только на полноценное завершение сезона. Но на прошлой неделе УЕФА смягчил риторику и дал национальным лигам возможность проявить большую самостоятельность. Теперь всё зависит от эпидемиологической ситуации в каждой конкретной стране. Если она не позволяет проводить футбольные матчи, то УЕФА не будет применять санкции.

— Главная организация в структуре европейского футбола — это УЕФА, — напомнил «Известиям» экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Ее руководители ближе к эпицентру событий и лучше знают, как развивается ситуация с коронавирусом. Сейчас с их стороны есть определенные послабления, и они дают возможность действовать на местах по ситуации. Нужно исходить из реального положения дел в нашей стране. Но если будет возможность доиграть сезон и решить все споры спортивным образом, то ею непременно нужно воспользоваться. Не надо сейчас торопиться с решениями. Думаю, к концу мая станет понятно, как развивается эпидемиологическая ситуация и что нам делать с чемпионатом.

Если сезон в РПЛ все-таки не смогут завершить, то спорных ситуаций будет очень много. Во-первых, из-за распределения еврокубковых квот исходя из текущих мест в таблице. Уже сейчас понятно, что нынешний расклад устроит максимум три из шести команд. Во-вторых, никто не вылетит в низший дивизион, и следующий сезон придется проводить с 18 командами. Поэтому из-за плотности календаря придется отказаться от будущего розыгрыша Кубка России. Кроме того, в новом сезоне из РПЛ напрямую вылетят сразу четыре команды, а пополнят ряды только две, чтобы вернуться к прежнему числу участников.

— На мой взгляд, нельзя отказываться от Кубка России на будущий сезон, — добавил Ринат Билялетдинов. — Мы несколько лет думали о том, как повысить статус этого турнира, отдали прямую путевку в Лигу Европы его победителю, а теперь готовы отказаться от него, как будто это второсортный розыгрыш. Лучше играть в более плотном режиме, но сохранить Кубок.

Досрочный отпуск

Скорее всего, РПЛ останется единственной лигой российского футбола, сезон в которой хотя бы попытаются доиграть. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев уже заявил о нецелесообразности полноценного завершения турниров в ФНЛ и ПФЛ. Там прошло уже две трети сезона, и места распределят исходя из текущего положения команд в турнирной таблице. Получается, в РПЛ поднимутся «Ротор» и «Химки», но только если они сумеют пройти лицензирование. А переходных матчей третьей и четвертой команд ФНЛ с 13 и 14 клубами элитного дивизиона, соответственно, в этот раз не будет.

— ФНЛ и ПФЛ — не настолько смотрибельные турниры, как РПЛ, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — В сравнении с элитным дивизионом это не столь значительные турниры. Конечно, для некоторых регионов, чьи единственные клубы выступают в данных лигах, это прозвучит обидно. Но РПЛ смотрит вся страна, а низшие дивизионы — нет. Конечно, обидно за конкретных людей, но это форс-мажорная ситуация.

Непонятна и судьба нынешнего розыгрыша Кубка России. Он застопорился на стадии 1/4 финала. «Шинник» и «Урал» так и не выяснили, кто из них пройдет в полуфинал, где победителя уже ждут «Химки». В другой паре за выход в финал должны побороться «Зенит» и «Спартак». При этом под Кубок зарезервированы временные слоты в случае возобновления сезона и 21, и 28 июня.

— Сейчас нет смысла гадать на кофейной гуще, что и как будет с чемпионатом и Кубком, — отметил в беседе с «Известиями» экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов. — Нужно, чтобы сначала жизнь нормализовалась и вернулась в прежнее русло. Уже потом будем думать о том, как и что доигрывать. Согласен с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном (функционер одним из первых заявил, что сезон нужно завершить досрочно. — «Известия») относительно того, что нормально завершить сезон уже не получится. Статистика вообще не радует, количество заболевших постоянно растет...

Вернутся к тренировкам

Кроме того, РФС и РПЛ в понедельник поднимали вопрос относительно возвращения легионеров и иностранных сотрудников клубов в Россию. Они уехали в свои страны на период пандемии и прямо сейчас не могут вернуться в РФ из-за различных ограничений. В РФС и РПЛ заявили, что ситуация обсуждается, но никакой конкретики так и не дали.

— Некоторые умные руководители клубов отпустили своих легионеров за границу, и теперь непонятно, как их возвращать, — сказал Андрей Червиченко. — Из-за этого возобновление сезона затянется еще сильнее. Считаю, что не нужно никого ждать и, если ситуация позволит, необходимо стартовать без уехавших иностранцев. Ведь никто не давал рекомендаций их отпускать — это было личное решение самих клубов. Заодно и посмотрим, на что способны наши русские ребята. Это будет дополнительный шанс для них. А если еще кто-то раскроется, получится вообще отлично.

Ровно такая же ситуация сложилась с возобновлением тренировочных процессов в клубах. РПЛ и РФС обещают составить определенные рекомендации по возвращению к занятиям. В документе будут указаны условия, при которых можно начать групповые занятия и затем перейти к полноценным командным тренировкам на базах клубов. Рекомендации планируют разработать совместно с Роспотребнадзором.

— Чтобы здоровые футболисты хорошо подготовились к возобновлению сезона после такой паузы, нужно минимум 3–4 недели, — заявил «Известиям» бывший врач «Спартака» Лю Хуншен. — Все-таки впереди осталось восемь туров, и это немало. А игрокам, у которых есть какие-то старые травмы, нужно еще больше времени. По сути, командам предстоит заново готовиться к сезону.

По телевизору посмотрим

РПЛ уже работает над проектом регламента проведения матчей без зрителей на случай сохранения ограничений на проведение массовых мероприятий. Если нынешний сезон будет доигран, то, скорее всего, именно при пустых трибунах. Не исключено, что ограничения коснутся и стартовых игр следующего чемпионата.

Определенные ограничения относительно количества зрителей действовали еще в 22-м туре РПЛ, который оказался последним перед уходом на карантин. Так, в Москве на матч ЦСКА–«Уфа» пустили всего 5 тыс. болельщиков. А встреча «Сочи» с «Краснодаром» и вовсе прошла при пустых трибунах.

Более точные формулировки решений и различные детали могут стать известны уже в ближайшие дни. У РФС и РПЛ на эту неделю назначено еще несколько видеоконференций.