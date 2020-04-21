Джентльмены, удачи: как будет работать соглашение между клубами РПЛ

Клубы РПЛ на общем собрании заключили между собой джентльменское соглашение. Они решили не переманивать друг у друга футболистов в сложной ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса. Но оставалось непонятным, как именно будут действовать неформальные договоренности между участниками лиги и кому это наиболее выгодно. «Известия» разбирались в ситуации.

Инструкция по применению

Как выяснили «Известия», клубы договорились не подписывать контракты с футболистами, которые разорвали свои соглашения с работодателями в одностороннем порядке из-за невыплат зарплат. Согласно правилам ФИФА, любой футболист может покинуть свой клуб, если не получает денег на протяжении двух месяцев.

— Наши клубы придумали, казалось бы, сомнительное с точки зрения закона, но очень эффективное решение, — заявил «Известиям» спортивный юрист Дмитрий Васильев. — Игроки нашей лиги, которые будут использовать этот казус с пандемией, чтобы разорвать свои контракты, просто не смогут найти место для трудоустройства в РПЛ. К сожалению, не всё в нашей жизни можно решить абсолютно правовыми путями, так что считаю это решение правильным.

Так как джентльменское соглашение не оформлено документально, футболисты вряд ли смогут его оспорить.

Финансовые проблемы из-за длительного простоя могут возникнуть у многих клубов. С учетом договоренности футболисты не смогут пользоваться ситуацией в корыстных целях. В первую очередь это должно помочь клубам с меньшими бюджетами.

— Джентльменское соглашение — абсолютно правильный шаг со стороны клубов РПЛ, — сказал «Известиям» член исполкома РФС, глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Нельзя использовать такие форс-мажорные обстоятельства для каких-то своих личных выгод. Нужно думать о футбольном движении в нашей стране и корпоративной этике.

В РПЛ уже бывали примеры, когда футболисты переходили из средних команд в топ-клубы по схеме с разрывом контракта. Например, в 2016 году хавбек «Кубани» Сергей Ткачев из-за долгов расторг соглашение со своим работодателем и бесплатно достался ЦСКА. Аналогичный метод в том же году использовал защитник краснодарской команды Владислав Игнатьев при переходе в «Локомотив».

Договоренность между клубами будет действовать только в период пандемии и, соответственно, ближайшего трансферного окна. Уже сейчас понятно, что оно откроется гораздо позже, чем обычно. ФИФА разрешила национальным лигам перенести период дозаявок на момент фактического окончания сезона.

— Я больше склоняюсь к тому, что это соглашение — программное заявление, которое показывает, что боссы клубов РПЛ держатся вместе и некие правила игры соблюдаются, — отметил в разговоре с «Известиями» агент Александр Маньяков. — Но все более-менее крупные активы у клубов на контрактах. Не вижу механизмов, за счет которых тот или иной клуб может увести у кого-то стоящего игрока.

При этом клубы РПЛ по-прежнему смогут покупать друг у друга футболистов. Никаких ограничений на этот счет нет. А с учетом кризисной ситуации во всем мировом футболе и изменения курса валют процент внутренних трансферов может даже возрасти.

Возникает логичный вопрос, не будут ли некоторые клубы пользоваться этим неформальным договором в своих интересах. Ведь право футболистов уйти из-за невыплат зарплат фактически было мотивацией для руководства как можно скорее гасить задолженности. С другой стороны, нельзя исключать, что игроки могут просто разорвать контракт и уехать из РПЛ в любой другой чемпионат. На свободных агентов этим летом явно будет высокий спрос.

— Уверен, что клубы не будут пользоваться этим джентльменским соглашением, чтобы выкручивать игрокам руки, — заявил «Известиям» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. — Договор заключался для других целей — чтобы проще пережить этот период. Предложение было объявлено на общем собрании, и все клубы поддержали. Не было даже никаких дискуссий. Появилось предложение, объяснили, как оно будет работать, и все сразу его приняли.

Не обещал вернуться

Между тем клубы РПЛ потихоньку начинают чистить свои составы. Так, московский «Спартак» официально объявил, что не будет выкупать немецкого нападающего «Боруссии» Андре Шюррле, который выступал за красно-белых на правах аренды. Об этом заявил генеральный директор москвичей Томас Цорн в беседе с Bild.

Сейчас Шюррле находится в Германии, как и большинство легионеров «Спартака» из дальнего зарубежья. Скорее всего, немецкий форвард уже не вернется в расположение клуба и не будет доигрывать оставшуюся часть чемпионата. У футболиста часто возникали проблемы со здоровьем. Он еще не проводил официальных матчей за «Спартак» в 2020 году.

— В нашем чемпионате редко выступают футболисты с таким набором трофеев, как у Шюррле, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Когда немец только появился в команде, было заметно, что он отличается по классу от остальных игроков. Он более техничный и разумный футболист. Но Андре — возрастной игрок. Вы что, ждали, что он будет бегать, как 20-летний, ложиться костями и рвать жилы? Его брали как человека, который едет доигрывать в не самый сильный чемпионат.

Шюррле — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии. Всего за «Спартак» он провел 18 матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.