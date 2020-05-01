Недолет «дракона»: как в СССР пресекли полеты американских самолетов-шпионов

Ровно 60 лет назад, 1 мая 1960 года, под Свердловском (а ныне — Екатеринбургом) был сбит самолет Фрэнсиса Гэри Пауэрса. До этого самолеты-шпионы Lockheed U-2 совершили не меньше 20 разведывательных полетов над территорией СССР, но были недосягаемы ни для истребителей, ни для советских ракет. О том, как удалось сбить самолет Пауэрса и какой после этого разразился скандал, читайте в материале «Известий».

Запретная фотосъемка

1 мая 1960 года. Пакистанская база Пешавар. Фрэнсису Гэри Пауэрсу 30 лет, у него шрам от аппендицита (из-за операции он не попал на корейскую войну) и солидный банковский счет: за работу на ЦРУ летчик получает ежемесячно $2,5 тыс. в месяц против $700 в ВВС США.

Он должен был вылететь на задание еще 28 апреля, но погодные условия не позволяли. Наконец, дали добро, и Пауэрс приступил к выполнению поставленной задачи: пролететь вглубь на территорию СССР, сфотографировать военные и промышленные объекты (в том числе полигон Байконур и центр разработки ядерного оружия Арзамас-16), а также записать сигналы советских радиолокационных станций. Старт с базы в Пакистане, затем следовать с юга на север на высоте 20 км через Сталинабад, Челябинск, Свердловск, Киров, Архангельск, Северодвинск, Кандалакшу, Мурманск и приземлиться на базе в норвежском Будё.

пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс (справа) с создателем U-2 Келли Джонсоном в 1966 году Фото: U.S. Air Force

По сути, ничего сложного для Пауэрса, который за штурвалом самолета-шпиона c 1956 года и считается опытным летчиком. К тому же на борту высотного и неуязвимого для средств ПВО самолета-разведчика U-2 , прозванного Lady Dragon, находилась мощная фототехника, которая позволяла получать снимки высокого разрешения. Так, в одном из полетов (напомним, что речь идет о высоте до 22 км) был сфотографирован участок президента Эйзенхауэра. Когда американский лидер взглянул на снимок, то мог без труда пересчитать коров на своем ранчо.

В 5:36 Пауэрс пересекает границу в районе Кировобада (сейчас это поселок Пяндж в Таджикистане). Конечно, его ведут советские военные, но ничего сделать не могут. Пауэрс оставляет позади Байконур, пролетает над Аральским морем, минует Магнитогорск, Челябинск — прямо по курсу Свердловск. Летчик начинает съемку химзавода «Маяк», на котором обогащают уран.

С аэродрома Кольцово вылетает высотный истребитель-перехватчик Су-9. На машине нет вооружения, а на летчике — высотно-компенсационного костюма (самолет просто перегоняли с завода в часть в Барановичах). Ничто не предвещало, и вдруг приказ: «Уничтожить цель, таранить ». Но таран не удался: оператор наведения ошибся в расчетах, да и топлива хватило только на одну попытку. В небо взмыли два истребителя МиГ-19.

Паэурс тем временем направил машину в Плесецк и попал в зону работы 2-го дивизиона 57-й зенитной ракетной бригады ЗРК С-75 «Двина». Комплексы могли поражать цель на высоте 25–27 км. От взрыва первой же выпущенной ракеты у U-2 оторвало хвостовую часть. Машина начала стремительно падать.

пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс осматривает обломки самолета, на котором он летел Фото: TASS/AP

« Я посмотрел вверх, огляделся и увидел, что всё залито оранжевым светом , — будет вспоминать Фрэнсис Гэри Пауэрс. — Не знаю, было ли это отражением взрыва в фонаре кабины самолета или же всё небо было таким. Но помню, как сказал себе: «Боже, похоже, что всё кончено» .

На высоте 10 км Пауэрс выбрался из кабины, а в 5 км от земли раскрыл парашют. Но военные продолжали выпускать ракеты: никто не мог понять, удалось сбить нарушителя или все-таки нет, сколько вообще в небе самолетов. Видимые на локаторе всевозможные отметки (а на самом деле разлетевшиеся обломки самолета) приняли за создаваемые самолетом-шпионом помехи. Кроме того, почему-то не сработал датчик распознавания целей «свой-чужой»: два «МиГа» и Су-9 воспринимались как враги. Су-9 и одному из «МиГов» удалось избежать ракетного удара, второй же МиГ-19 был сбит, а летчик погиб.

Не время умирать

Самолет американского летчика упал примерно в 30 км от Екатеринбурга — рядом с деревней Поварня, на поле Косулинского (по названию населенного пункта Косулино) совхоза. Жители и так были все на улице — Первомай, да и свадьба у местного фельдшера Малыгина, а тут еще такое светопреставление с гулом и грохотом.

« Он по-русски вообще не говорил. Только жестами показывал, что хочет пить , — рассказывал журналистам о встрече с Пауэрсом Владимир Малыгин. — В уазике стоял бидон, в котором мы специально для моей свадьбы заготовили 10 л браги. Налили ему солдатскую алюминиевую кружку — 300 г. И он всё это залпом выпил ».

Подозрительного гражданина обыскали, забрали пистолет и нож, а затем сдали приехавшим сотрудникам КГБ. Интересно, что у Фрэнсиса Гэри Пауэрса было как минимум два варианта покончить с собой, не дотянув до процедуры допроса .

пилот Выставка предметов и разведывательного оборудования американского самолета-разведчика Lockheed U-2 Фото: РИА Новости/Дмитрий Чернов

Первый — во время катапультирования должно было сработать взрывное устройство .

« Он решает катапультироваться — ведь именно к этому готовят всех пилотов. Но тут он понимает, что при этом ему отрежет ноги, потому что в кабине U-2 очень тесно и летчик сидит в очень неудобной позе. Для катапультирования надо занять строго определенное положение », — расскажет потом сын летчика — Фрэнсис Гэри Пауэрс – младший.

Можно предположить, что если всё равно умирать, то какая разница, отрежет тебе ноги или нет. Но когда на слушаниях в сенате в 1962 году летчика спросили, почему он не привел смертельный механизм в действие, он ответил, что не смог дотянуться до кнопки взрывного устройства на пульте управления .

пилот Фрэнсис Пауэрс во время свидетельствования о его полете над Советским Союзом, который завершился падением. Вашингтон, 6 марта 1962 года Фото: TASS/AP

Другой способ — воспользоваться серебряным долларом с «секретом»: внутри монеты лежала булавка, пропитанная ядом . По одной версии, это был яд кураре, по другой — яд морского моллюска, который приводил к параличу и смерти за 10 с. Испугавшись, что доллар украдут, если попадет в плен, Пауэрс вытащил булавку и положил в карман своего комбинезона, но так ею и не воспользовался.

« У отца не было приказа убивать себя, попав в плен. Ему сказали, что если его схватят и будут пытать, то у него есть возможность спасти себя от боли и мучений. Это было на его усмотрение , — рассказывал потом журналистам Фрэнсис Гэри Пауэрс – младший. — Но папу не мучили в тюрьме. Его допрашивали достаточно серьезно. Однако физического насилия к нему не применяли ».

Заблудившийся синоптик

Когда самолет не прилетел на базу, американцы заподозрили неладное. Радиоперехваты подтверждали: русские пытались перехватить над своей территорией некий самолет. Но что с пилотом? В ЦРУ «держали лицо» — в ход пошла легенда.

« Самолет U-2 выполнял полет на метеоразведку, совершив взлет с авиабазы Адана, Турция. Основная задача — изучение процессов турбулентности. Находясь над юго-восточной частью территории Турции, пилот доложил о неполадках с кислородной системой. Последнее сообщение было получено в 7:00 на аварийной частоте. U-2 в назначенное время в Адане не приземлился и считается потерпевшим аварию. В настоящее время в районе озера Ван проводится поисково-спасательная операция», — гласило появившееся 3 мая сообщение NASA.

5 мая на сессии Верховного Совета СССР Никита Хрущев заявляет, что советские зенитчики сбили американский самолет-шпион. Что с летчиком — ни слова. В США продолжали настаивать: самолет гражданский. Заблудился. С кем не бывает?

пилот Вещи летчика-шпиона Фрэнсиса Пауэрса Фото: РИА Новости/Максимов

Обломки самолета разлетелись на солидное расстояние, но практически всё удалось собрать: среди прочего хорошо сохранилась передняя часть фюзеляжа с центропланом и кабиной летчика, двигатель, хвостовая часть фюзеляжа с килем, уникальная фотокамера и часть пленок с запечатленными на них сверхсекретными объектами .

При задержании у Пауэрса обнаружили и булавку с ядом, а также топографические карты европейской части СССР, надувную лодку, бесшумный пистолет, патроны, финский нож, пилу, рыболовные снасти, кольца, часы и другие предметы, рубли и доллары «для подкупа советских людей». В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького даже организовали выставку «остатков сбитого американского самолета».

Улик набралось на целый международный скандал, который и разразился. 6 мая Никита Хрущев официально заявил по радио: американский летчик «живехонек и не рыпается» и дает признательные показания. 11 мая на пресс-конференции в Москве, куда были приглашены журналисты всех ведущих мировых изданий, демонстрируется шпионское оборудование Пауэрса.

Президент Эйзенхауэр уже не мог отрицать очевидного. Извиниться, правда, при этом отказался, на что Хрущев заметил, что тогда и говорить не о чем — запланированная на 16 мая встреча Дуайта Эйзенхауэра и Никиты Хрущева на конференции в Париже пошла U-2 под хвост.

пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс, пилот американского самолета-разведчика U-2, сбитого над Советским Союзом 1 мая, сидит на скамье подсудимых (слева в центре) в Колонном зале Москвы Фото: TASS/AP

Суд над Пауэрсом проходил в Колонном зале Дома Союзов в открытом режиме. На заседании даже присутствовали родители летчика и супруга Барбара.

«Первое заседание суда началось в 10 часов утра и продолжалось около четырех часов. Большую часть этого времени я провел на ногах. Такого сильного душевного напряжения я не переживал ни разу с момента моего пленения. Были минуты, когда я готов был воскликнуть: я виновен! Приговорите меня к смертной казни и положите конец этому фарсу! — написал спустя годы в своей книге Фрэнсис Гэри Пауэрс. — Я не ожидал, что суд превратится в представление. В некотором смысле мои ответы не имели никакого значения. Я присутствовал здесь просто как символ ».

Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила американского летчика к 10 годам лишения свободы за шпионаж с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальное время — в исправительно-трудовом лагере. Но от срока Пауэрс отсидел всего 108 дней: 10 февраля 1962 года его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля на мосту Глинике в Берлине.

Больше американские самолеты-шпионы не показывались на территории Советского Союза.

пилот Обломки вертолета, в котором разбился Фрэнсис Пауэрс. Лос-Анджелес, 2 августа 1977 года Фото: TASS/AP/Nick Ut

« Прекратились полеты американских разведывательных самолетов, наконец-то, после нескольких лет безнаказанного совершенно фотографирования наших самых секретных объектов , — отмечал в одном из интервью военный эксперт Виктор Мясников. — Второй момент — началось совершенствование самой системы ПВО, самой аппаратуры, самой техники и системы обслуживания, обучения, потому что обнаружилось огромное количество разного рода неполадок во время перехвата этого U-2 ».

Пауэрс вернулся в США, выдержал многочисленные допросы и был реабилитирован. Одно время работал летчиком-испытателем, затем освоил управление вертолетом и ушел на одну из телекомпаний.

1 августа 1977 года Пауэрс управлял вертолетом агентства радиотелевизионных новостей — снимал лесные пожары в Санта-Барбаре. По пути на базу у вертолета отказала техника и машина разбилась. Френсис Гэри Пауэрс погиб. Как установила комиссия по расследованию происшествия, у летчика был шанс спастись, но он до последнего держал штурвал — уводил вертолет от площадки, где играли дети.