На субсидирование ипотеки в России выделили около 10 млрд рублей

Правительство России выделило более 9,5 млрд рублей на субсидирование ипотеки для семей с детьми. Соответствующее распоряжение было опубликовано 27 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 9 588 458 тыс. рублей для предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» субсидий <...> в связи с реализацией мер государственной поддержки, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам», — говорится в документе.

Этих денег должно хватить на субсидирование ипотеки для 21 тыс. семей. Контроль за расходованием средств возложен на Минфин. Соответствующий доклад ведомство должно представить до 1 февраля 2021 года.

Ранее в понедельник стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жилье.

Накануне сообщалось, что Мишустин подписал постановление, продлевающее сроки действий и подачи сертификатов на приобретение и строительство жилья для молодых семей.

Кроме того, постановление устанавливает, что срок действия свидетельства о праве на получение соцвыплаты составляет не более девяти месяцев с даты выдачи документа.

В начале марта в Минтруде заявили о том, что программой льготного ипотечного кредитования в 2019 году воспользовались 42 тыс. семей. Это, по данным министерства, в два раза больше, чем прогнозировалось изначально.