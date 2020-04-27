Минтранс направит 1,7 млрд рублей на устранение последствий паводков

Министерство транспорта России готово направить в 2020 году 1,7 млрд рублей из федерального дорожного фонда на восстановление мостов и автодорог после паводков. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил глава министерства Евгений Дитрих в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с паводками и пожарами на территории страны.

«Сегодня задолженность по всем регионам по восстановлению дорог и мостов по паводкам аж с 2016 года составляет 4,2 млрд рублей — это 10 регионов, не считая Иркутской области. Мы готовы оперативно перебросить на эти цели те остатки федерального дорожного фонда, которые мы не использовали по регионам на эти цели в 2019 году. Это порядка 1,7 млрд рублей», — сказал он.

Ранее в ходе совещания глава государства призвал не забывать о других угрозах из-за борьбы с коронавирусом, имея в виду возрастающие риски ЧП природного характера.

Случаи, когда в результате ЧП жители теряют имущество и жилье, Путин поручил брать под особый контроль и оказывать материальную помощь незамедлительно.

К весенним паводкам начали готовиться жители Якутска. В Ростовской области уже подтопило сразу четыре населенных пункта.

Вблизи Якутска проведены мероприятия по ослаблению прочности льда на реке. Распилено около 13 км льда, чернение проведено на поверхности около 47 га водоема.