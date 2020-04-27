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Почти 600 случаев нарушения социальной дистанции выявили в Москве за неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За прошедшую неделю в Москве было выявлено 599 случаев нарушения социальной дистанции и 263 случая незаконной предпринимательской деятельности во время пандемии коронавирусной инфекции в стране. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономического развития и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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«Как показали контрольные мероприятия, после составления протокола нарушения устраняются практически в 100% случаях. Нарушать режим повышенной готовности экономически невыгодно. Штрафные санкции стимулируют руководителей организаций не допускать нарушений», — отметил Ефимов.

С 13 апреля Госинспекция осуществляет контроль над соблюдением московскими предприятиями режима повышенной готовности. Соответствующий указ подписан мэром Сергеем Собяниным. Во время эпидемии коронавируса продолжают свою деятельность только жизнеобеспечивающие и системообразующие предприятия, остальные до 1 мая должны быть закрыты.

Ранее, 23 апреля, сообщалось, что контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.

15 апреля в столице впервые оштрафовали салон красоты за работу в период самоизоляции. Штрафные санкции для владельца объекта составили 50 тыс. рублей.

В начале апреля президент России Владимир Путин утвердил поправки в КоАП об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране.

С 29 марта в Москве и Подмосковье действует режим обязательной домашней самоизоляции для всех жителей. Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. Исключение составляют продуктовые магазины и те, что продают товары первой необходимости, зоотовары, а также аптеки и некоторые другие сферы. В торговых точках у касс должна быть нанесена разметка, позволяющая покупателям соблюдать дистанцию друг от друга в 1,5 м.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля, в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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