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Власти Москвы назвали наиболее часто нарушающие самоизоляцию категории людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Чаще всего режим самоизоляции в Москве нарушают родители с детьми и подростки. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

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«Сотрудниками полиции за последние дни фиксируется наибольшее количество нарушений среди родителей с детьми и детей старшего возраста без родителей, играющих на детских площадках во дворах, а также молодежи, собирающейся в большие группы на спортивных площадках и дворовых территориях. Такие действия, с учетом агрессивности распространения COVID-19, значительно повышают риск распространения коронавирусной инфекции среди этих граждан», ― цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Данчиков добавил, что примерно 50% зараженных коронавирусом, которые поступают в медицинские учреждения, ― люди среднего возраста и молодежь.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших достигло 68 622 человека, умерли 615 пациентов, выздоровели ― 5568.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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