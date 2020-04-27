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Власти Фиджи не разрешили посадку российского вывозного борта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти Фиджи отказали в разрешении на посадку российскому самолету, который должен был забрать граждан РФ с острова. Об этом сообщили в Минкомсвязи в понедельник, 27 апреля.

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Речь идет о рейсе № UTA9033, который должен был быть выполнен в понедельник. В результате борт проследует по маршруту Денпасар (Индонезия) – Бангкок (Таиланд) – Сургут, минуя первую точку, которая была запланирована изначально, — Нанди (Фиджи).

«Активно прорабатываем другие варианты возвращения российских граждан на родину», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

С начала апреля в Россию уже вернулись более 170 тыс. человек, в период с 13 по 21 апреля было совершено 19 вывозных рейсов.

4 апреля правительство РФ утвердило порядок оказания содействия россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Чтобы получить материальную помощь и заявить о себе для внесения в список пассажиров на вывозной рейс, необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток. Для оказания поддержки правительство выделило 500 млн рублей.

На фоне пандемии коронавируса многие страны приостановили международное авиасообщение, в том числе и Россия. Исключение составляют рейсы, которыми соотечественников возвращают домой.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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