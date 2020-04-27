Эксперты назвали дату завершения вспышки COVID-19 в России

Активное распространение коронавируса в России завершится в конце мая, а уже в 20-х числах июля вспышка инфекции полностью прекратится. Такой прогноз дали специалисты сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) 27 апреля.

Эксперты полагают, что на 97% ситуация улучшится к 20 мая, на 99% — к 28 мая, а на 100% — к 20 июля.

В Германии и Франции специалисты прогнозируют завершение пандемии 1 и 5 августа соответственно, а в США — 27 августа, пишет «РИА Новости».

Похожий прогноз по ситуации в России ранее дал главврач центра «Лидер-медицина» инфекционист Евгений Тимаков. В беседе с «Известиями» он заявил, что Москва может выйти на плато к середине мая, остальные регионы чуть позже, а к началу июля ситуация стабилизируется.

Однако мэр Москвы Сергей Собянин полагает, что городу предстоит бороться с коронавирусом еще несколько недель, так как столица не прошла еще и половину пути. По его словам, показатель заражаемости ежедневно растет примерно на 15%.

По мнению главы отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, подразделения Института вирусологии имени Ивановского Александра Бутенко, пандемия продлится 6–7 месяцев.

По состоянию на 27 апреля, в России подтвердились 87 147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки. 7346 человек вылечились. 794 пациента скончались.

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