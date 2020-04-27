Глава Роспотребнадзора анонсировала нововведения после завершения пандемии

Новые правила разработают для заведений общепита после отмена режима самоизоляции. Об этом в воскресенье, 26 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, это будет целый ряд нововведений, в том числе «защита расстояния и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей».

Попова отметила, что россиянам также придется изменить свои привычки.

Она добавила, что режим самоизоляции, который длится в России уже месяц, дал очень много. «Если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, то сегодня мы (имеем темпы прироста) меньше 10%», — отметила она.

Попова подчеркнула, что соблюдение ограничений — «единственный путь избежать проблем, другого сегодня никакого такого пути нет».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.