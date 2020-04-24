Роспотребнадзор рассказал о правилах безопасной доставки еды на дом

Роспотребнадзор заметил возросшую на фоне введения режима самоизоляции популярность доставки еды на дом. В ведомстве в пятницу, 24 апреля, решили объяснить россиянам правила безопасного заказа готовых блюд.

Так, зачастую онлайн-реализация продукции ресторанов и кафе осуществляется при помощи специальных агрегаторов. Их владельцы в обязательном порядке, как отметили в службе, должны предоставить потребителю «информацию о себе и о продавце».

Также покупатель должен быть ознакомлен с информацией непосредственно о самой продукции.

«Такую информацию владелец агрегатора обязан разместить на своем сайте и (или) странице сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информацию о продавце (исполнителе) владелец агрегатора вправе довести посредством размещения на своем сайте ссылки на сайт продавца (исполнителя)», — сообщает сайте службы.

При получении заказа служба призывает граждан обратить внимание на наличие на блюдах фирменного наименования компании с указанием способов их приготовления и состава ингредиентов.

Необходимо также проверить наличие сведений о массе блюда и его пищевой ценности. Упаковка продукции, как отметают в службе, должна вдобавок к вышеуказанному содержать «обозначение нормативных или технических документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция».

В случае если потребитель заказал еду, которая не была приготовлена по его индивидуальному заказу, при получении на упаковке блюда он должен проверить дату и время его изготовления, срок годности и условия хранения. Продавец обязан указать наименование и место нахождения изготовителя продукции, в том числе его фамилию, имя, отчество и адрес производства.

В Роспотребнадзоре также отметили о необходимости соблюдения правил личной гигиены курьерами. В соответствии с требованиями службы, доставщики еды должны не только надевать медицинские маски, перчатки и использовать дезинфицирующие средства для обработки рук, но и приезжать к заказчику в чистой форменной одежде. Короба для транспортировки готовых блюд также должны быть продезинфицированы. Курьеры должны иметь на руках личную медицинскую книжку.

В свою очередь покупателю также рекомендуется соблюдать ряд правил безопасности при получении заказа. Роспотребнадзор рекомендует рассчитываться за заказ в формате бесконтактной оплаты онлайн. Выбирая способ доставки, предпочтение стоит отдавать ее бесконтактной форме.

«При вручении заказа курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость (короб) у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 м и сообщить вам о доставке по телефону», — отметили в службе.



Если заказчик решился оплачивать продукцию через мобильный терминал, он должен использовать перчатки или тщательно вымыть руки после оплаты (протереть их дезинфицирующим средством).

16 апреля стало известно, что 19-летний доставщик пиццы мог заразить коронавирусом более 70 семей в Нью-Дели. Перед выявлением у него заболевания он успел отработать несколько недель, посетив 72 семьи.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания.

По данным оперштаба на 24 апреля в России зафиксировано 68 622 случая заражения, выздоровели — 5568 человек, умерли — 615.

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