Производители продуктов предложили обнулить ввозные пошлины на ряд товаров

Российские производители пищевой продукции предложили обнулить ввозные пошлины на импортное сырье на 1,5–2 года. С данной инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) (письмо есть у «Известий»).

Отмечается, что документ содержит 149 наименований, включая ингредиенты для детского питания, замороженную продукцию, соки и их концентраты. Сейчас ввозные пошлины на эти категории составляют 5–15% от закупочной цены. В документе отмечается, что компании закупают необходимое сырье в Европейском союзе, Китае, Вьетнаме и др. странах.

Также в документ включено оборудование для заводов, которое не имеет отечественных аналогов, хотя широко используется производителями.

Отмечается, что индустрии и потребителям потребуется максимум два года, чтобы адаптироваться к новым курсам валют и экономическим реалиям. К таким выводам в союзе пришли на основе опыта кризисов 2008 и 2014 годов.

Обнуление пошлин на этот период может сдержать рост цен на товары — в том числе на детское питание.

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