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Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Пандемия коронавируса, скорее всего, продлится 6–7 месяцев, если считать с регистрации первых заболевших. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделения Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.

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«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».

Также Бутенко отметил, что такая ситуация может произойти и с пандемией коронавируса, однако SARS-CoV-2 обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым.

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков допустил, что пик заражения коронавирусной инфекцией в Москве придется на майские праздники. Он пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, чем в других регионах. Таким образом, и пик заболеваемости наступит быстрее.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 23 апреля в России общее число заболевших достигло 62 773 человека, умерли 555 пациентов, выздоровели ― 4891.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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