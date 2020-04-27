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Россия не будет урезать соцрасходы на фоне распространения коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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России на фоне распространения коронавируса не придется урезать соцрасходы и отказываться от индексации пенсий в 2021 году. Такое заявление сделал в понедельник, 27 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я бы ответил однозначно: нет», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам Пескова, даже действующая редакция конституции подчеркивает социальный характер государства.

«И для президента (Владимира) Путина это всегда было абсолютным приоритетом. Могу с полной уверенностью сказать: Россия даже в самые тяжелые времена обладает возможностью и необходимым инструментарием, чтобы выполнять все свои социальные обязательства», — заявил представитель Кремля.

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