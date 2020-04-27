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Еще 349 москвичей вылечились от коронавируса за последние сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Еще 349 пациентов вылечились от коронавируса за последние сутки в Москве, сообщила в понедельник, 27 апреля, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 349 человек», — отметила Ракова.

По ее словам, всего количество выздоровевших в Москве к данному моменту составляет 3524 человека.

Ранее 27 апреля стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к созданию чувствительных к заражению COVID-19 мышей для тестов вакцины. Мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека и позволят изучать вакцины и лечебные препараты против вируса. На первом этапе они будут создаваться методом трансгенеза, но затем, как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций, разработчики перейдут на использование системы CRISPR/Cas9 генного редактирования. Ученые рассчитывают получить первые результаты в июне 2020 года.

По последним данным оперштаба, с начала пандемии в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 747 человек скончались.

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