В Казахстане продлили режим ЧП из-за коронавируса до 11 мая

В Казахстане продлили режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции до 11 мая. Об этом говорится в заявлении президента страны Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на его сайте в понедельник, 27 апреля.

В заявлении подчеркивается, что решение продиктовано «нынешней сложной реальностью».

«С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать Указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — сказано в сообщении.

Режим ЧП будет завершен 11 мая, если не произойдет массовая вспышка эпидемии.

Отмечается, что Госкомиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима в тех городах и областях, где ситуация с распространением инфекции находится под контролем.

По данным портала Worldometer, в стране зафиксировано более 2,7 тыс. случаев заболевания, скончались 25 человек.

10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране до конца апреля.

С 16 марта власти Казахстана объявили режим чрезвычайного положения. Города Алма-Ата и Нур-Султан закрыли на карантин с 19 марта. Кроме того, власти Нур-Султана приняли решение закрывать на карантин подъезды домов, где живут зараженные коронавирусом.

С 30 марта на карантин закрыли еще шесть городов: Атырау, Абай, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Караганду.