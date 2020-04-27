«Вектор» начал создавать чувствительных к COVID-19 мышей для тестов вакцины

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к созданию чувствительных к заражению COVID-19 мышей для тестов вакцины. Об этом сообщает Роспотребнадзор в понедельник, 27 апреля.

Отмечается, что мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека и позволят изучать вакцины и лечебные препараты против вируса.

По данным ведомства, на первом этапе мыши будут создаваться методом трансгенеза, но затем, как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций, разработчики перейдут на использование системы CRISPR/Cas9 генного редактирования.

В Роспотребнадзоре добавили, что мыши приобретут чувствительность к вирусу только «после индукции в условиях вирусологической лаборатории», что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях.

Ученые рассчитывают получить первые результаты в июне 2020 года.

Ранее, 26 апреля, академик РАН Сергей Недоспасов сообщил, что специалистам для создания вакцины от коронавируса необходимo прибегнуть к генетическим технологиям, a при создании доклинических моделей может понадобиться редактированиe геномa.

По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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