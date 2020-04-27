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Врач предупредил о посттравматическом расстройстве после пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Как минимум 20% россиян могут столкнуться с посттравматическим расстройством после снятия ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Такое мнение в понедельник, 27 апреля, высказал психотерапевт Андрей Курпатов.

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«Проблема психических расстройств, связанных с выходом из коронавируса, шире, чем цифровая зависимость, потому что в целом изоляция приводит к тому, что нарушается система нашей адаптации. 20% людей пострадают от разных посттравматических расстройств, это пятая часть населения», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Курпатова, человек, который остается наедине с самим собой, рискует погрузиться в потребление примитивного цифрового контента. Причем проблема не в самом интернете, а в том, что мозг, находясь перед выбором между сложным и простым контентом, выбирает именно примитивный. Это разрушает здоровые социальные связи.

Психотерапевт дал ряд советов по преодолению такого кризиса. Прежде всего, необходимо работать, даже если на предприятии она приостановлена.

«Вы должны придумать работу, даже если она не будет вам приносить хоть сколько-то ощутимых денег. Но это должна быть работа, где вы будете помогать другим людям и будете видеть, что она ими с благодарностью принимается», — отметил Курпатов.

Кроме этого, необходимо структурировать свою жизнь как обычный рабочий день и не забывать о физической нагрузке.

Курпатов также отметил, что для детей цифровое потребление информации более травматично, чем для взрослых, так как в условиях самоизоляции ребенок прекращает социальное взаимодействие и впоследствии может не так охотно социализироваться в дальнейшем.

По последним данным оперштаба, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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