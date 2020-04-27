Прямой эфир
Сюжет:

50 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

50 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за сутки. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Час плато: когда число заболевших COVID-19 в России стабилизируется
Пик будет пройден уже после майских праздников, считают врачи и ученые

«За сутки подтверждено 50 летальных случаев с коронавирусом. За весь период по России умерло (по уточненным данным) 794 человека», — говорится в сообщении.

Также в оперштабе заявили о выявлении 6198 новых случаев коронавируса за сутки. Таким образом, общее число заразившихся достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания.

При этом 579 пациентов за минувшие сутки выздоровели. Их общее число в стране достигло 7346.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато коронавирусной инфекции, а в июне «станет легче». По его словам, через месяц или два все уже с трудом будут вспоминать «сегодняшние тяготы». По его словам, ситуация не будет продолжаться дольше.

Также 27 апреля сообщалось, что жители Дальнего Востока и Приволжского федерального округа (ПФО) испытывают максимальную обеспокоенность в связи с пандемией коронавируса. Самыми «бесстрашными» регионами оказались Приморский край, Иркутская и Новосибирская области. В целом по стране пандемией обеспокоены 85,5% опрошенных, в то время как 14,5% сказали, что не испытывают страха.

21 апреля сообщалось, что в России всё меньшее число людей считают угрозу коронавируса нового типа преувеличенной. Такая же тенденция наблюдается и во всем мире.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 27 апреля, на планете зарегистрировано свыше 3 млн случаев заболевания, умерли более 207 тыс. человек, вылечились — более 882 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Казахстане продлили режим ЧП из-за коронавируса до 11 мая
В Австралии обновили рекорд по наименьшему числу зараженных коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020