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В Австралии обновили рекорд по наименьшему числу зараженных коронавирусом

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Фото: TASS/Zuma
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Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Австралии составило 10 за прошедшие сутки, что стало самым низким показателем с 6 марта. Об этом сообщили в национальном министерстве здравоохранения в понедельник, 27 апреля.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 6 713 случаев заражения, выздоровело уже 5539 человек, 115 человек проходят лечение в больницах страны, еще 974 лечатся амбулаторно. Число летальных случаев составляет 83.

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Министр здравоохранения страны Грег Хант рассказал, что действенные результаты приносят принятые правительством меры, в том числе требование о социальной дистанции, самоизоляция и закрытие границ.

Также он заявил о внедрении нового мобильного приложения COVIDSafe, которое позволит министерству здравоохранения эффективно отслеживать контакты зараженных коронавирусом.

23 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал к реформе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и наделению ее сотрудников более широкими полномочиями.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 22 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,9 млн случаев заболевания, умерли более 207 тыс. человек, вылечились — более 878 тыс.

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