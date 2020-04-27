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В России проведено более 3 млн тестов на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России проведено более 3 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 27 апреля.

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По медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию находятся 183 тыс. человек.

«В Российской федерации проведено более 3 миллионов тестов на коронавирус», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что за последние сутки в стране проведено 139 тыс. тестов на выявление коронавируса.

Ранее в понедельник сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к созданию чувствительных к заражению COVID-19 мышей для тестов вакцины.

По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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