Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.

Второе место в рейтинге занял мультфильм «Холодное сердце – 2», собравший $599 млн. На третьей строчке с $580 млн оказалась картина «Король Лев».

На четвертом месте идет фильм «Джокер», заработавший 437 млн. Замкнул пятерку самых прибыльных кинокартин еще один кинокомикс «Капитан Марвел», получивший $414 млн.

В январе эксперты и читатели журнала Empire выбрали 10 лучших фильмов XXI века. Первое место досталось картине «Безумный Макс: Дорога ярости», вышедшей в 2015 году.