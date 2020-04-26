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Трамп и Макрон обсудили созыв СБ ООН по COVID-19 и реформу ВОЗ

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Фото: Global Look Press/Shealah Craighead
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Президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в воскресенье, 26 апреля, обсудили созыв постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, Франция и США) по ситуации с COVID-19, а также необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об это сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

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По его словам, лидеры двух стран согласились в необходимости реформ ВОЗ. Кроме того, Трамп и Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в «открытии» мировых экономик.

Также главы государств выразили надежду на то, что в ближайшее время будет созвана «пятерка» СБ ООН для обсуждения ответа ООН на пандемию, пишет «РИА Новости».

14 апреля американский президент сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за неэффективности организации. После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ. В МИД России назвали принятое американским президентом решение контрпродуктивным.

Кроме того, Трамп подверг критике организацию за сосредоточенность на Китае во время пандемии коронавируса. По его мнению, организация уделяла слишком большое внимание КНР, несмотря на то, что финансируется в основном за счет США.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 26 апреля, в мире зафиксировано 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. 206 тыс. человек скончались. 873,8 тыс. пациентов выздоровели.

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