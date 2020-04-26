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В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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В Московской духовной академии (МДА) в Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе МДА в воскресенье, 26 апреля.

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«На данный момент в МДА проживает 136 человек, включая сотрудников Академии и монашествующих. Всеми без исключения пройдено тестирование на COVID-19. У 52 человек тест на COVID-19 положительный, у 84 отрицательный. Девять человек госпитализированы и проходят лечение в стационаре», — говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что студенты находятся на карантине в своих комнатах. Все заболевшие, по информации представителей академии, обеспечены медицинской помощью и необходимыми лекарствами.

Несколько дней назад глава рабочей группы при патриархе Кирилле по координации действий в условиях распространения коронавируса митрополит Дионисий заразился коронавирусом.

На прошлой неделе стало известно, что ректор Московской духовной академии Питирим заразился коронавирусом во время службы в храме. 26 апреля он сообщил, что поправился и новый тест на инфекцию — отрицательный, пишет «Газета.ру».

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Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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