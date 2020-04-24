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Глава патриаршей рабочей группы по борьбе с коронавирусом заболел COVID-19

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Глава рабочей группы при патриархе Кирилле по координации действий в условиях распространения коронавируса митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом. Об этом сообщили в группе в пятницу, 24 апреля.

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44-летний митрополит по совету врачей лечится в стационаре. Состояние его здоровья не вызывает опасений, он будет продолжать исполнять рабочие обязанности, передает ТАСС.

18 апреля стало известно, что ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Питирим заразился коронавирусом. Священник рассказал, что у него болезнь проходит в легкой форме и он уже идет на поправку. По его словам, он получил вирус во время службы в храме, при соблюдении всех гигиенических мер. Таким образом, отметил он, те, кто говорит, что в храме заразиться нельзя, неправы.

12 апреля Русская православная церковь решила совершать богослужения Страстной недели в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса.

В РПЦ призвали верующих не посещать храмы и на Пасху, а ограничиться просмотром телетрансляции богослужения. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

По данным на 24 апреля, в России зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом. Общее количество летальных исходов — 555. 4891 человек вылечился.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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